Florin Căruntu, de la Institutul Matei Balș, anunță cifre ÎNGRIJORĂTOARE: 'Numărul celor infectați cu coronavirus ar putea depăși în România 20.000'

Numărul persoanelor infectate cu coronavirus ar putea depăși în Romînia 20.000, a declarat marți, la Marius Tucă Show, conf. dr. Florin Căruntu, medic primar boli infecţioase, şef de secţie la Institutul Matei Balş din Bucureşti, anunță MEDIAFAX.

„Pe lângă cei diagnosticați trebuie să ne gândim și la foarte mulți nediagnosticați”, a spus medicul.

Florin Căruntu spune că virusul a suferit o mutaţie şi a devenit virulent pentru om. „Păcatul acestui virus e că este foarte contagios. Se pare că e de zece ori mai contagios decât virusul gripal. E mai bine adaptat. Se localizează undeva la nivelul laringelui înainte de a cobora în plămâni. El afectează căile respiratorii. Plămânul e organul cel mai afectat...Este greu să spun de unde are o rezistență așa de mare pe suprafețe, sunt studii care încearcă să demonstreze viabilitatea lui pe perioade și mai lungi. Din ce am am văzut, din recomandările noastre, el trăiește până la 12 ore pe metal, pe plastic. Mai puțîn pe haine. A căpătat o mutație. A devenit virulent pentru om”, a spus medicul de la institutul Matei Balş.

Medicul a adăugat că evoluția bolii nu poate fi ghicită. „Oamenii odată infectați trebuie evaluați, sunt mulți oameni care l-au perceput că pe o răceală ușoară. În acest caz de coronavirus doar 5% dintre pacienți fac forme grele”.

În privința tratamentului, medicul spune că sunt încercate imunosupresoare. „Se încearcă anumite tratamente imunosupresoare. Trebuie încercată încetinirea răspunsului imunologic al organismului că și în cazul meningitei sau al HIV-ului. Tratamentul cu clorochina – acest medicament e cuprins în protocolul nostru terapeutic. Azitromicina e un antibiotic cunoscut care a fost utlilizat de medicii francezi. Acesta întărește acțiunea clorochinei, amplifică acțiunea clorochinei...Alt tratament este cel cu zinc. Zincul blochează sau inhibă multiplicarea virală. Există descrise cel puțin trei mecanisme prin care acționează clorochina: schimbă ph-ul din mediul interior, nu lasă virușii formați în citoplasmă să se elibereze și să infecteze alte celule. Zincul blochează o enzima care duce la replicarea ARN-ului viral”.

Profesorul Florin Căruntu a adis ipoteza unui medic francez care aprecia că pot exista 2 milioane de oameni infectați.