Florin Cîțu : De frică, Dragnea, Vâlcov și Teodorovici transmit că vor schimba OUG 114. Nu ajunge că acum recunosc că au fost stupid people

Senatorul liberal Florin Cîțu susține că Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici sunt speriati si transmit ca vor schimba OUG 114. Parlamentarul spune insa ca nu e de ajuns sa isi recunoasca greseala , ci trebuie sa raspunda.

"Dragnea este speriat. Valcov este speriat. Teodorovici este speriat. Ideologii de partid sunt speriati.

De frica transmit peste tot, sa auda toata lumea ca vor schimba OUG 114. Toti recunosc acum ca am avut dreptate si ei au dat-o in bara rau de tot.

Aceeasi oameni care ne spuneau ca nu vor schimba nimic. Ca au facut o ordonanta pentru romani.

Acum s-au speriat si promit ca o vor schimba.

OUG 114 trebuie ABROGATA. Este toxica pentru acesta economie. Alta varianta nu exista.

In ceea ce ma priveste, Dragnea, Valcov si Teodorovici confirma ce am spus la prima mea declaratie dupa ce am avertizat ca guvernul pregateste aceasta ordonanta:

„Pe lângă titlul idiot cu care au venit cei de la guvernare, trebuie să spun că trebuie să fii foarte prost, îmi pare rău, dar trebuie să fii foarte prost să vii cu o asemenea taxă, în această formă, “taxa pe lăcomie”. Asta arată foarte clar, că nu înțelegi nimic, nici din economia privată, nici din sectorul financiar-bancar” (19 decembrie 2019)

Nu ajunge ca acum recunosc ca au fost stupid people. Trebuie sa raspunda personal pentru costul platit de fiecare roman de pe urma intrarii in vigoare a acestei ordoanante. Si vor raspunde. Va garantez", a scris Florin Cîțu pe Facebook.