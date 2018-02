Florin Cîțu devoalează două 'mega golănii' ale PSD: 'Nu renunță la Formularul 600. A doua informație este o bombă veritabilă'

Vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, devoalează vineri, pe Facebook, „două mega golănii ale PSD-iștilor”. Potrivit acestuia, Guvernul Dăncilă nu va renunța la Formularul 600, iar Ministerul Finanțelor lucrează în acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodărie.

„Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor.

Prima informatie- NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut niciun moment intentia sa renunte iar indicatiile lui Dragnea si ale lui Valcov sunt clare in acest sens.

