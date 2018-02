Prima reacție a Elenei Udrea, după ce s-a vehiculat că a plecat din România: 'Așa, și. Și ce dacă am părăsit țara'

Fostul ministru Elena Udrea a reacționat după ce vineri s-a vehiculat că a plecat din România. Potrivit unor surse, aceasta s-ar afla în Grecia.

„Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie “pe surse” ca “Elena Udrea a parasit tara”!!!!!!

Asa, si??? Si ce daca “am parasit tara”??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati pe net?

“Am parasit tara” de nu stiu cate ori pana acum si o sa o mai “parasesc” oricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine.

La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra.

Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!