Florin Cîțu, document 'bombă' - Comisia Europeană și BCE, verdict devastator pentru Dragnea și Guvernul Dăncilă

Senatorul PNL, Florin Cîțu, document exploziv după scandalul Guvern-BNR. Liberalul publică luni un document prin care susține că Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană intervin și cer o serie întreagă de modificări la statutul BNR, care au un singur scop „să întărească independența politicii monetare față de intervenția politicului”. Cea mai importantă cerință a Comisiei Europene: „Ministerul Finanțelor Publice trebuie să NU mai participe la ședințele de politică monetară, nici măcar ca observator”.

„Comisia Europeana si Banca Centrala Europena - verdict devastator pentru Dragnea si guvernele sale!

In 2018, doar 1 din cele 4 criterii necesare pentru aderarea la zona euro mai este indeplinit!!!

In 2016 , 3 criterii din 4 erau indeplinite!

Guvernarea PSD si Comisia “Dancila-Valcov” pentru aderarea la zona euro au inrautatit dramatic situatia economica. Acest rezultat arata ca Romania s-a indepartat de zona euro dupa 2016.

In prima sedinta a Comisiei pentru aderare la zona euro (o sueta PSD-ista) am cerut sa se voteze ce se intampla in situatia in care un guvern ia decizii care ne indeparteaza de aderarea la zona euro asa cum au facut guvernele Dragnea I, II si III. Evident, nu am primit un raspuns. De aceea am sustinut si atunci si sustin si acum ca aceasta comisie este un exercitiu de imagine :) al PSD si atat. Pentru aderarea la zona euro este nevoie de o comisie serioasa, transpartinica si cu experti cu adevarat independenti politic.

Dar BCE si CE nu s-au oprit aici.

Si acum stirea DEVASTATOARE pentru Dragnea, Vilcov, Teodorovici si PSD.

CE si BCE intervin si cer modificarea statului BNR. Asta si dupa ce Dragnea si gasca lui au atacat banca centrala in discursul public si au incercat sa influenteze politica monetara printr-o scrisoare amenitatoare adresata conducerii BNR.

Prima si cea mai importanta cerinta din partea CE:

Atentie ! Foarte important! …Ministerul finantelor publice trebuie sa NU mai participe la sedintele de politica monetara, nici macar ca observator. In contextul politic din Romania, riscul este prea mare ca politicul sa influenteze politica monetara a BNR.

CE si BCE nu se opresc aici. Merg mai departe si cer sa se includa in statutul BNR : "Article 3 should expressly oblige the government not to seek to influence the members of the BNR's decision- making bodies in the performance of their tasks."

Atarg atentia asupra expresiei “expressly oblige”… (pe scurt- statul BNR ar trebui sa le interzica membrilor guvernului SA CAUTE sa influenteze conducerea BNR ).

Vestile proaste pentru Dragnea si gasca lui nu se opresc aici. CE si ECB CER o serie intreaga de modificari la statul BNR (90% din statut) care au un singur scop : sa intareasca independenta politicii monetara fata de interventia politicului.

Lucrurile au devenit foarte serioase.

Dragnea si PSD trebuie sa inteleaga un lucru foarte clar: chiar daca printr-o minune toate cela 4 criterii sunt indeplinite, Romania nu poate adera la zona euro pana cand statutul BNR nu este modificat, asa cum cer BCE si CE. Romania nu poate sa faca modificarile la statut cu o luna inainte de a incerca sa intre in ERM. Nu. Statutul trebuie modificat cat mai repede, in 2018. Atlfel, Romania va ramane multi ani in afara zonei euro si a spatiului Schengen.”, scrie Cîțu, pe Facebook.