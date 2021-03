Florin Cîțu anunță verificarea bugetului: vom avea analiză de la Comisia Europeană și instituțiile de rating

Premierul Florin Cîțu a explicat că în luna martie va veni o evaluare a bugetului pe 2021 din partea Comisiei Europene, iar în luna aprilie vom avea parte de o evaluare din partea agențiilor de rating.

”Lecția pe care am învățat-o anul trecut, adică am învățat-o în 2008, dar am aplicat-o și anul trecut: cât mai multe investiții. Avem nevoie de o economie sănătoasă pentru a plăti oamenii, dar avem nevoie și de oameni sănătoși. Provocarea mare a bugetului pe 2021 a fost să alocăm cât mai mulți bani pentru investiții.

Execuția bugetară pentru investiții, vom încerca să folosim cât mai mult din fonduri europene. Anul aceste 52% vor fi finanțări din fonduri europene. Urmăresc analizele pe care le fac specialiștii, de fiecare dată când apare un buget. Am urmărit analizele Consiliului Fiscal, o instituție care n-a fost foarte prietenoasă cu guvernele, dar anul acesta au concluzionat că avem un buget realist.

În martie vom avea o analiză din partea Comisiei Europene, iar în aprilie vom avea cele trei evaluări din partea instituțiilor de rating.”, a spus Florin Cîțu.