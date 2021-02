Florin Cîțu, apel la Anca Dragu și Ludovic Orban după vizita la Bruxelles: 'Să urgenteze acest procedeu'

Premierul Florin Cîţu a afirmat că a avut discuţii, în timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în prezent fiind în lucru a doua versiune.

"Am prezentat stadiul în care ne aflăm, am spus că avem un prim draft la Comisie, lucrăm la a doua versiune. Discuţiile au avut două aspecte. În primul rând este nevoie să treacă legislaţia prin Parlament pentru resurse proprii. Până când toate ţările UE nu ratifică această legislaţie de resurse proprii de finanţare a acestui plan, Comisia Europeană nu poate să emită obligaţiuni, nu poate să atragă banii şi nu putem să implementăm acest plan de redesare. România este într-o fază avansată, am trimis către Parlamentul României şi fac un apel către preşedinţii Camerelor, pe această cale, să urgenteze această procedură, ca această legislaţie să intre în vigoare cât mai curând. Ştim foarte bine că sumele sunt consistente şi de aceea este important pentru noi să atragem toate aceste sume", a afirmat el.

Premierul a spus că a prezentat în această vizită priorităţile legate de reforme, care au legătură şi cu bugetul de stat şi cu PNRR, fiind vorba despre reformă în domeniul pensiilor, salarizare, administraţie fiscală şi educaţie.

"Sunt cele 4 reforme mari pe care le vom include în PNRR şi care au legătură şi cu bugetul României", a afirmat el.

"În acelaşi timp am vrut să clarific opinia experţilor Comisiei Europene şi a vicepreşedinţilor executivi în legătură cu infrastructura mare pentru că am tot primit mesaje diferite, dacă se califică sau nu pentru PNRR. Şi aici am primit răspuns că se califică infrastructura mare, deci trebuie să fim atenţi să facem aceste proiecte", a adăugat Cîţu.

El a menţionat că România susţine obiective de climă ale Uniunii, dar eforturile României trebuie analizate luând în calcul contextul actual.

"România are un punct de pornire diferit faţă de alte ţări din Uniunea Europeană şi are nevoie de tranziţie şi în special în ceea ce priveşte această conectare cu gaz a gospodăriilor. Am avut o discuţie cu domnul Timmermans şi putem introduce şi în PNRR conectarea sau distribuţia de gaz pentru gospodării atât timp cât reprezintă o tranziţie", a completat el.