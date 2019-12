Florin Cîţu aruncă în aer România: 'Nu avem bani de pensii! Sistemul de azi de pensii este falimentar. Este nevoie urgent de o reformă'

Sistemul de pensii, aşa cum arată acum, este falimentar şi peste 20-30 de ani nu vom avea bani să plătim pensiile decreţeilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, atrăgând atenţia că este nevoie urgent de o reformă a acestui sistem.

"Aşa cum arată azi sistemul nostru de pensii, având în vedere ce se va întâmpla cu cei ca mine, care vom ieşi la pensie peste 20 de ani, perioada decreţeilor, sistemul de azi de pensii este falimentar. Nu vom avem pensii să plătim pentru ei în 20-30 de ani. Dacă ne bazăm pe ce este azi, cum se face acest sistem azi de alimentare din contribuţii şi apoi Pilon 2, nu avem pensii. De aceea este nevoie urgentă de reforma întregului sistem de pensii", a explicat Cîţu.

Citește și: Biserica a declarat razboi serialului Netflix

El a precizat că sistemul ar trebui reaşezat, iar componenta privată să fie mult mai importantă, deoarece, dată fiind problema demografică şi plecarea din ţară a multora, nu va mai avea cine să plătească pensiile.

"Reaşezat. Aşa cum văd eu, ar fi componenta asta privată să fie mult mai importantă, pentru că acolo ai randamente, acolo îţi creşti de fapt pensia, în partea cealaltă nu. Acolo ai deficit. Dar asta trebuie făcută urgent, pentru că au făcut şi ţările dezvoltate care au această problema demografică. Au început să o facă şi britanicii, şi Noua Zeelandă, şi Australia. Şi-au dat seama că nu mai pot să susţină acest sistem şi au făcut reforma. Pentru noi este vital să o facem azi, pentru că, vă spun, aşa cum arată, este falimentar. Şi nu vă spun numai eu. Uitaţi-vă la toate analizele făcute de administratorii privaţi de pensii şi Comisia Europeană. Cum arată demografia, pentru că la noi în fiecare an pleacă oameni din România şi noi rămânem aici. Noi am contribuit şi nu mai are cine să ne plătească pensia în 20 de ani. Şi atunci trebuie o reformă urgentă a sistemului, nu legea, sistemul de pensii", a mai spus ministrul Finanţelor.

Citește și: Guvernul Orban `creşte vârsta de pensionare`!

Pe de altă parte, acesta a subliniat că economia obţinută prin eliminarea unor pensii speciale va fi de "un miliard şi ceva de lei".