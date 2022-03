Florin Cîțu cere măsuri mai dure împotriva Rusiei: 'România și comunitatea internațională trebuie să facă mai mult acum'

Preşedintele Senatului, liderul PNL, Florin Cîţu, afirmă, marţi seară, că trebuie făcut mai mult de către comunitatea internaţională pentru a susţine Ucraina. ”O facem nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru noi înşine”, a transmis Cîţu.

”Rusia nu dă înapoi. Aceasta înseamnă că noi, România, şi comunitatea internaţională, trebuie să facem mai mult acum. Asiguraţi-vă că toate sancţiunile sunt implementate, impuneţi altele noi şi sprijiniţi activ Ucraina”, a scris, marţi seară, pe Twitter, Florin Cîţu.

Acesta apreciază că orice acţiune de sprijinire a ţării aflate în război este un ajutor şi pentru noi.

”O facem nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru noi înşine”, a mai transmis liderul PNL.

”Dacă Ucraina cade”, Rusia se va afla ”la frontierele unor state NATO”, avertizează Zelenski, într-un interviu acordat CNN şi reuters.

El s-a declarat ”foarte recunoscător” omologului său american Joe Biden şi liderilor ONU, însă apreciază că aceştia nu l-au ”auzit”.

