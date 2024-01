Florin Cîțu: 'Cred că Nicuşor Dan este cea mai bună opţiune pentru Bucureşti'

Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat, luni, că l-ar susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, el precizând că el este cea mai bună opţiune, mai ales când vede că o parte din PNL Bucureşti s-ar duce lângă PSD. „Poate PNL, tot aşa, cu dreapta unită, poate să dea preşedintele României”, a mai spus Cîţu.

Florin Cîţu a fost întrebat în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, dacă l-ar susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, în cazul în care ar fi liderul PNL Bucureşti.

„Da, l-aş susţine. Nicuşor Dan a reuşit, împotriva multor şi a circumstanţelor, să aşeze lucrurile. M-am uitat şi în PNL, şi dacă am avea în PNL un candidat de calibru, da, foarte bine. Încă nu l-am văzut eu, dacă este, aş merge cu candidatul PNL, deci asta ar fi prima opţiune. Dar astăzi, când mă uit şi nu văd, cred că Nicuşor Dan este cea mai bună opţiune pentru Bucureşti, mai ales când văd că o parte din PNL Bucureşti s-ar duce lângă PSD, şi atunci chiar nu sunt de acord cu asta”, a spus Cîţu, potrivit news.ro.

„Nu aş vrea să facem greşeala pe care am făcut-o în 2016, când am ajutat-o pe Gabriela Firea să ajungă la primărie. De aceea spun că trebuie să fim uniţi. Şi e adevărat, poate la Bucureşti dreapta îl dă pe Nicuşor Dan dar poate PNL, tot aşa, cu dreapta unită, poate să dea preşedintele României, dacă are un candidat bun”, a completat el, arătând că acesta este un ”compromis bun”.