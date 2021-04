Florin Cîțu: Cred că până și Ciolacu și PSD înțeleg că am luat o decizie bună

Premierul Florin Cîțu susține că decizia agenției de rating Standard & Poor's de a îmbunătăți ratingul de țară al României de la "negativ" la "stabil" este una care vine să confirme măsurile bune luate de Guvern.

”Economia liberală este singura soluție pentru a oferi bunăstare tuturor românilor. Toate lucrurile acestea le-am făcut în guvernare PNL și în coaliția de guvernare condusă de PNL, cu un PSD care ne atacă în permanență. PSD este principalul nostru adversar.

Sunt sigur că până și Ciolacu și PSD înțeleg că am luat o decizie bună când am plafonat veniturile în sistemul bugetar și nu am crescut taxele. ”, a spus Florin Cîțu.