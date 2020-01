Florin Cîțu dă asigurări că nu vor fi făcute modificări la Codul Fiscal în 2020: 'E un mesaj pentru mediul de afaceri'

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a anunțat, luni, din Parlament, după întâlnirea cu parlamentarii liberali, că nu vor fi operate modificări la Codul Fiscal în 2020. Un alt subiect de discuție între Cîțu și aleșii PNL vizează organizarea ANAF, a mai spus demitarul.

„Nu se vor face modificari la Codul fiscal in 2020. E un mesaj pentru mediul de afaceri. Am vorbit si de modificarile la codul de procedura fiscala. Am discutat si informatizarea ANAF, de organizare a ANAF, lucruri pe care trebuia sa le stie parlamentarii PNL”, a spus Florin Cîțu.

Parlamentarii și miniștrii PNL au, luni, consultări pe inițiativele legislative care urmează să fie depuse în Parlament.