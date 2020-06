Florin Cîțu dă bani companiilor mari: În joc sunt 8 MILIARDE de lei

Plafonul alocat programului de susţinere a companiilor mari este de 8 miliarde de lei, cu efect de multiplicare în economie de aproape 28 de miliarde de lei, acesta urmând să fie operaţional în trei săptămâni, maximum o lună, a anunţat, joi seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, după şedinţa de Guvern.

"Am aprobat Memorandumul pentru programul de susţinere a companiilor mari. Ştiţi foarte bine că am anunţat de la început că şi companiile mari din România vor beneficia de condiţii similare cu IMM-urile. Sunt trei măsuri importante aprobate. O garanţie în numele şi contul statului pentru companiile afectate de pandemia Covid care acoperă în proporţie de maximum 90% necesarul de garantare pentru credite noi şi credite acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor beneficiare. A doua măsură constă în acordarea de finanţări cu componentă de ajutor de stat în numele şi contul statului pentru compania afectată de pandemia Covid în scopul realizării investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţilor curente - aici se vede clar că am învăţat din experienţa IMM Invest şi vrem să cumulăm creditele de investiţii cu cele de susţinere a activităţii curente, de capital de lucru. Şi a treia măsură constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenţionarea dobânzilor la credite noi şi plafoane de garantare cu componentă de minimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale. Şi aici avem o subvenţionare a dobânzii exact ca în sistemul minimis", a spus Cîţu.

Citește și: Florin Cîțu, despre o importantă autostradă din România: Nu se va termina nici anul acesta, nici anul următor și cred că nici în mandatul nostru

Potrivit ministrului, plafonul este de 8 miliarde de lei, cu un efect de multiplicare de aproape 28 de miliarde de lei în economie.

"Un alt lucru important: cine sunt beneficiarii acestor produse? Sunt persoanele juridice de drept privat înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu completările şi modificările ulterioare; se încadrează în categoria IMM care au cifră de afaceri peste 20 de milioane de lei în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari - şi aici am adăugat încă o categorie de companii care au fost cumva lăsate în afară de programul IMM şi de celelalte programe: companii care sunt întreprinderi afiliate sau parteneri şi care au peste 250 de angajaţi. Deci, acum, prin acest program, cred că am cuprins cam toate companiile din România care pot să aibă acces la aceste credite de finanţare", a subliniat ministrul.

Citește și: Primul vaccin anti-COVID-19 va fi testat într-o săpămână! Unde va fi făcut primul vaccin

În opinia şefului de la Finanţe, programul destinat susţinerii companiilor mari ar putea deveni operaţional în 3-4 săptămâni.

"Din punctul nostru de vedere, credem că notificarea Comisiei şi tot ce alte proceduri mai avem de făcut local, programul o să fie operaţional în 3 săptămâni, maximum o lună de zile", a arătat el.

Citește și: Atac dur la adresa lui Traian Berbeceanu: Nu ești decât un lacheu ce-i duce zilnic cafeaua lui Vela .