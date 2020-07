Florin Cîțu, declarații HALUCINANTE despre deficitul fără precedent: 'Este un deficit rezonabil'

Deficitul bugetar din primele şase luni ale acestui an este unul rezonabil în contextul economic prin care trecem şi dacă ne uităm şi la ce se întâmplă în restul Europei, a declarat, marţi seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, relatează Agerpres.

"Jumătate din deficit reprezintă, cam 23 miliarde lei, măsurile fiscale pe care le-am luat (...). Sumele acestea sunt bani care au rămas la companii, să funcţioneze economia, prin acele măsuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu Covid sunt 5 miliarde de lei, direct legate de Covid. În acelaşi timp, deficitul este puţin mai mare pentru că încă nu am primit sumele de la Comisia Europeană, pe decontarea anumitor cheltuieli. Este vorba de un miliard şi ceva de lei. Ar mai reduce puţin din deficit. Dar, este un deficit, spun eu, dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, un deficit rezonabil.

Dacă ne uităm la ce se întâmplă şi în restul Europei, unde deficitele sunt la aproape de 10%, este un deficit rezonabil. Şi am reuşit să păstrăm o măsură a situaţiei, pentru că nu suntem o ţară bogată până la urmă. România este o ţară care are un anumit rating, am moştenit o situaţie economică dificilă, am intrat cu un deficit în această criză şi atunci a trebuit să fim foarte precauţi şi foarte atenţi cum cheltuim banii", a spus ministrul la B1TV.

Pe de altă parte, acesta a recunoscut că este un deficit mare şi, de aceea, trebuie făcută o reevaluare a cheltuielilor la jumătatea anului şi văzut ce se poate amâna pentru anii viitori.

"Da, e un deficit mare dacă ne uităm în partea cealaltă şi, de aceea, când vine vorba de cheltuieli pentru restul anului, am spus întotdeauna că trebuie să facem o reevaluare la jumătatea anului. Avem cifrele, acesta este deficitul şi trebuie să facem o reevaluare a tuturor cheltuielilor, toate cheltuielile din buget. Şi ne uităm ce putem să amânăm pentru anii viitori, ce nu este urgent, ce am inclus în buget şi nu este urgent. Vă spun că nu vom amâna investiţii. Investiţiile care au fost bugetate şi au fost începute în acest an deja sunt în execuţie şi nu vor fi amânate. Acestea vor avea bani suplimentar alocaţi. Dar vor fi şi alte cheltuieli care vor putea fi amânate, am discuţii cu ordonatorii de credite, lucruri pe care voiau să le facă şi putem să le facem anul viitor", a explicat Florin Cîţu.

Execuţia bugetului general consolidat în primele şase luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB), conform datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor Publice.

"Mai mult de jumătate din deficit, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", precizează MFP.

În primele cinci luni ale acestui an deficitul bugetar s-a situat la 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), în timp ce în primul semestru din 2019 a fost de 19,96 miliarde de lei, respectiv 1,94% din PIB.

În urmă cu o lună, ministrul Finanţelor declara că România va înregistra în acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contracţia economică se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut.

"Economia globală trece astăzi printr-o criză nemaiîntâlnită în care a trebuit să ţinem mai întâi oamenii sănătoşi, dar nici să omorâm economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uităm la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. În SUA se estimează un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, în acest an, ca să înţelegeţi dimensiunea crizei. În Europa, zona euro, va fi în jur de 13%, iar în România de 6,7% din PIB. În acest moment şi lucrurile arată ok. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat, să avem primul trimestru de creştere economică, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, după Irlanda, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, şi aici vom avea o contracţie a economiei într-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul. România nu va avea o recesiune tehnică, deci nu vom avea două trimestre negative în niciun caz. Vom avea revenirea economiei din trimestrul 3, aşa cum am spus de la început", spunea Cîţu.