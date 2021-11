Florin Cîțu descrie România ca un 'tigru al Europei': anunță că avem resurse pentru toate cheltuielile

Premierul interimar Florin Cîțu le-a transmis oamenilor de afaceri că România are resurse pentru a ajuta atât IMM-urile, dar și pentru a compensa plata facturilor utilizatorilor casnici.

”În momentul în care România a trebuit să închidă economia a fost un moment greu, în care ne-am întrebat cum ne vom reveni.

De aceea am spus că vom face orice pentru a nu mai închide economia. Astăzi, România are una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, un deficit în scădere și un șomaj în scădere. Toate acestea sunt posibile pentru că nu v-am luat prin surprindere și am dialogat. Nu am crescut taxe, nu am schimbat legislație.

Pe lângă șocul pandemiei au apărut și alte șocuri. Pe lângă criza sanitară a venit și această criză a gazelor. Soluțiile pe care noi le implementăm sunt diferite față de restul Europei, dar asta presupune alocări mai mari de la buget. Avem resurse mai mari la buget și putem să plătim o parte din facturile românilor, dar și să venim în sprijinul

Eu știu că din cauza crizei politice nu prea mai vedem ce am făcut bine anul acesta. Faptul că am gestionat bine economia, asta se datorează modului în care am colaborat.

În orice formulă de guvernare vom merge, PNL nu va abdica de la principiile sale. Statul este un partener al mediului de afaceri, aceasta este o formulă am patantat-o și o vom menține.”, a spus Florin Cîțu.