PNL, atac EXPLOZIV: CSAT trebuie să-i ancheteze pe Dragnea și Vâlcov pentru subminarea economiei naționale

Vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu:

"Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat?

Dragnea, Valcov, PSD, si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018.

Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada de crestere economica si ma ingrozesc.

Astazi doar cateva cifre pe care Dragnea, Valcov si PSD nu le vor discutate public, dupa 12 luni de guvernare ticaloasa:

- rata inflatiei estimata sa ajunga la 5.1 %

- datoria publica- a crescut in perioada ianuarie - octombrie 2017 cu 19.4 miliarde lei. In octombrie 2017 datoria publica de 352.8 miliarde lei, adica 41.9% din PIB (sursa MFP).

- costul la care se imprumuta statul s-a DUBLAT in 12 luni. Dragnea, Valcov, PSD au imprumutat mai mult si mai scump!!! Cel mai mare pret din 2015 (sursa MFP si BNR). Asta intr-o perioada cand economia “duduie”. (Romania se imprumuta mai scump decat tari cu datorie publica dubla ca % PIB. Cel mai scump din UE, dupa Grecia)

- datoriile companiilor de stat (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an si peste 1 an), atentie aici, reprezinta 56.03 miliarde lei - 6.6% din PIB!!!!!!! Uite aici inca un motiv pentru care PSD asmute ANAF pe sectorul privat si creste taxe si impozite. TREBUIE acoperita cumva si aceasta GAURA- pentru asta Dragnea nu cere ancheta.(Sursa MFP)

- deficitul bugetar a crescut cu 9 miliarde lei. Desi au avut noroc de crestere economica peste asteptari, Dragnea si Valcov nu au avut bani pentru cheltuielile curente (pensii si salarii). S-au imprumutat. Total iresponsabil daca nu criminal. In anii cu crestere economica un guvern responsabil reducea deficitele si datoria publica. Daca nici acest comportament nu trebuie analizat (anchetat?) in CSAT pentru subminarea sigurantei nationale…. Eu zic ca trebuie.

In 2017, Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt. Si nu se opresc. Continua in aceeasi directie si in 2018. Asta desi contextul international arata clar ca urmeaza o perioada volatila, cu riscuri foarte mari pentru stabilitatea economica.

PSD, Dragnea, Valcov, trebuie sa vina URGENT si sa ne arate ce plan au in cazul in care economia mondiala intra in recesiune.

Au aratat ca sunt incompetenti intr-o perioada de crestere economica. Au taiat salariile, au amanat aplicarea legii pensiilor, au crescut datoria publica, se imprumuta mai mult si mai scump, au contribuit masiv la cresterea preturilor si deprecierea monedei nationale.

Asa au “administrat” PSD-istii cresterea economica. Acum, trebuie sa vina sa ne spuna cum vor “administra” perioada de criza economica care urmeaza. Eu unul pariez ca vor continua sa creasca taxele, si accizele.

Dragnea si Valcov arunca Romania in criza dar vor obliga sectorul privat sa plateasca nota de plata.", scrie Florin Cîţu pe Facebook.