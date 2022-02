Florin Cîțu, despre ideea PSD de plafonare a prețului alimentelor: 'O ipocrizie pe care eu nu am mai văzut-o' (video)

Președintele PNL și al Senatului, Florin Cîțu, a declarat luni, la Digi24, întrebat despre propunerea PSD de plafonarea a prețurilor la alimente, că este o ipocrizie să plângi pe umerii producătorilor români că nu-și pot vinde produsele și pe urmă să propui plafonarea prețurilor.

„Aruncam in spatiul public tot felul de teme, plafonarea preturilor la alimente si pe urma vedem daca se poate sau nu se poate. Nu putem ca asta vara sa plangem toti pe umerii producatorilor romani care aruncau produsele si acum sa zicem ca vrem sa plafonam preturile. Este o ipocrizie pe care eu nu am mai vazut-o. Pe cine vrem sa ajutam? Cu astfel de mesaje contradictorii nu putem sa merge mai departe. Eu spun ca o plafonare duce la penurie. Interventia statului nu rezolva problema. Piata libera va fi reglata de cerere si de oferta, de producator si consumator, fara interventia statului. Cand incepem sa intervenim putin in fiecare piata, vom distrugem ce am castigat in fiecare an”, a declarat Cîțu.