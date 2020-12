Florin Cîţu, după consultările cu Iohannis: 'Sunt gata să-mi asum această guvernare în acest moment dificil pentru România'/ VIDEO

Florin Cîţu, propunerea coaliţiei PNL-USR-PLUS-UDMR pentru funcţia de prim-ministru, a declarat, după consultările de la Cotroceni, că i-a transmis preşedintelui Iohannis disponibilitatea sa pentru a conduce guvernul şi i-a prezentat deja primele măsuri care vor fi luate în şedinţa de guvern de după învestire.

"I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să-mi asum această guvernare în acest moment dificil pentru România. Vom continua ce am început în acest an şi bineînţeles avem un program de guvernare care aduce multe lucruri pentru români în perioada următoare. I-am prezentat şi care vor fi măsurile din prima şedinţă, de mâine seară, după învestire. Am discutat puţin şi despre calendarul referitor la bugetul pe anul viitor. Mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încredere. Mâine seară ne apucăm de lucru", a declarat Cîţu.