Florin Cîțu, după ședința CNCCI: Ne pregătim pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauți

Premierul Florin Cîțu a declarat după ședința de duminică a Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) că autoritățile se pregătesc pentru creșterea numărului de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Este o măsură de precauție, a precizat prim-ministrul.

Florin Cîțu a explicat pe Facebook de ce a participat la ședința CNCCI de duminică.

„Vreau să mă asigur că pacienții și personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdată, în România nu este o creștere accelerată a infectărilor și putem să împiedicăm acest lucru, dacă ne vaccinăm și dacă respectăm măsurile de protecție. Ne pregătim însă și pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauți și a nu fi luați prin surprindere”, scrie pe pagina de Facebook a premierului.

În timpul ședinței CNCCI, premierul a solicitat creșterea numărului de paturi ATI și asigurarea echipamentelor de protecție și a medicamentelor necesare.

„Creșterea numărului real de paturi ATI la 1600. Identificarea unor spitale noi care ar putea sa se alăture celor existente in lupta anti-COVID. Asigurarea stocurilor necesare de medicamente in toate spitalele care tratează pacienții cu COVID-19. Asigurarea echipamentelor de protecție pentru cadrele medicale. Un plan clar pentru situația in care va fi nevoie de detașări de cadre medicale. Continuarea vaccinării in forță”, a anunțat Florin Cîțu pe rețeaua de socializare.