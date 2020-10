Florin Cîţu este bucuros, după ce a mai împrumutat 500 de milioane de lei: 'Transparență și profesionalism 100%'

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, luni, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 88 de luni, la un randament mediu de 3,34% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 765,4 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor Publice a organizat, luni, o licitaţie de finanţare prin emisiune de obligaţiuni în urma căreia a împrumutat 500 de milioane de lei, a notat şi ministrul de resort, Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook.

"Aşa cum am anunţat astăzi la ora 14:00, MFP a făcut, ca în FIECARE luni şi joi, o licitaţie pentru a se finanţa printr-o emisiune de obligaţiuni. Astăzi am împrumutat 500 milioane lei, pe o perioadă de 7 ani, la o dobândă medie de 3,34%. La momentul în care am făcut tranzacţia, dobânda în piaţă era de 3,4%", a scris şeful de la Finanţe.

Acesta a subliniat că banii vor acoperi deficitul bugetar, iar suma totală pe care Guvernul României trebuie să o plătească în acest an pentru împrumuturile din anii anteriori este de 47,7 miliarde de lei.

"Împrumutul MFP acoperă deficitul bugetar şi datoriile acumulate în trecut. Anul acesta trebuie să plătim împrumuturi din trecut, în special din guvernările socialiste, în valoare de... ATENŢIE... 47,7 miliarde lei. Următoarea emisiune de obligaţiuni este peste trei zile, joi. Voi prezenta aici detaliile", a transmis Florin Cîţu.

Ministerul Finanţelor Publice a planificat, în luna octombrie 2020, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,4 de miliarde de lei prin emisiuni de stat de tip benchmark, la care se poate adăuga suma de 660 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni. Suma totală, de 5,06 miliarde de lei, este mai mare cu 500 de milioane de lei faţă de cea programată în septembrie şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

