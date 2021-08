Florin Cîțu îi va remania pe miniștrii care pun în pericol actul de guvernare: 'Riscul e să dăm România iar pe mâna socialiștilor' / VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi la TVR 1 că va remania miniștrii care pun în pericol actul de guvernare.

„Eu nu imi doresc o remaniere. Ma uit in Guvern ca la colegii mei cu care vreau sa stau sa lucrez 4 ani, dar in acelasi timp vreau sa fie si un guvern performant. Atunci cand vad ca undeva apare o problema, nu voi ezita niciodata sa iau o decizie. Daca nu dam rezultate, romanii ne vor sanctiona la urmatoarele alegeri. Riscul e sa dam Romania iar pe mana socialistilor si nu voi lasa niciodata acest lucru sa se intample. Cand vad ca ceva se intampla care pune in pericol actul de guvernare, atunci se intampla aceasta remaniere”, a explicat Cîțu.