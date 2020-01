Florin Cîţu le dă speranțe părinților: Care sunt șansele ca Guvernul să accepte majorare alocațiilor

”Aş fi vrut mai multă responsabilitate din partea Parlamentului României pe dublarea alocaţiilor, pentru că nu există nicio sursă de finanţare”, a declarat, marţi seară, la Realitatea Plus, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

"La momentul când bugetul a fost construit, nu a cuprins alocaţiile, pentru că Legea alocaţiilor nu este promulgată încă. Aş vrea doar să facă precizare: am văzut multe decizii iresponsabile în ultimii ani în Parlamentul României, pe care trebuit să le corectăm acum. Una a fost cea cu TVA defalcat, pe care am eliminat-o tot prin Ordonanţă şi ţineţi minte cum se prezenta, ca soluţia magică pentru a creşte colectarea de TVA. N-a fost aşa şi am spus de la început. Aş fi vrut mai multă responsabilitate din partea Parlamentului României pe dublarea alocaţiilor, pentru că nu există nicio sursă de finanţare. Atunci când introduci o cheltuială în buget, ar fi bine şi frumos să lăsăm politica deoparte şi să punem şi o sursă de finanţare. Ce aş fi vrut să înţeleagă oamenii e că nu nu-i fac rău lui Florin Cîţu că aruncă şi o cheltuială asupra României, ci situaţiei generale", a spus ministrul de resort.

Citește și: Guvernul Orban a luat decizia: A blocat creșteri de salarii și sporuri

Cîţu a afirmat, totodată, că dacă se venea cu o sursă de finanţare pentru dublarea alocaţiilor parlamentarii arătau că "sunt oameni responsabili care s-au gândit la o soluţie pentru români, nu doar să facă o chestie populistă, să o arunce pentru a avea doar câteva titluri în ziare".

Ministrul de Finanțe a precizat că, în cazul în care legea alocațiilor va fi promulgată, se va găsi o soluție de plată fără a majora deficitul bugetar.

Citește și: Liviu Dragnea a depus două noi cereri de eliberare! Cum își motivează cererile

"Indiferent de situație, deficitul nu va crește de 3,6 la sută și nu vom introduce taxe. Acum vorbesc cu investitorii străini, ne urmărește o Europă și o lume întreagă, pentru că România se împrumută pe piețele financiare, ei nu se uită la titluri de cancan, ci vor să știe cum stau lucrurile. Mesajul meu este clar: nu depășim deficitul anunțat și nu creștem taxele", a mai spus Cîțu la Realitatea Plus.