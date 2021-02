Florin Cîțu: Nu ajunge campania de vaccinare, trebuie neapărat să mai păstrăm măsurile de acum / VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi că este nevoie ca restricțiile din pandemie să mai fie păstrate o perioadă.

„Vreau sa revenim la normal dar nu ajunge campania de vaccinare, trebuie neaparat sa mai pastram masurile de acum, masca, distantare, trebuie sa nu ne relaxam in acest moment pentru ca am castigat foarte mult, campania ne ajuta dar nu am trecut de pandemei si ca sa ajungem la concertele rock trebuie sa mai stam putin asa acum”, a indicat el la Digi24.

Legat de un pașaport de vaccinare, premierul a zis: „Trebuie sa avem mai multe date pana sa luam o decizie. Este complicat sa ai o astfel de discutie pana cand nu ai vaccinat 70% din populatie. Dar dupa ce va trece pandemia nimeni nu va mai discuta de acest pasaport de vaccinare. Pana nu avem 70% nu are sens sa mai vorbim de acest pasaport de vaccinare”. El a adăugat că România are anumite reguli la intrarea in tara astfel incat nu e neaparat nevoie de pasaport de vaccinare.