Florin Cîțu dă semnalul pentru eliminarea prefecților USR PLUS: 'Dacă rămân, ar însemna să aduc AUR și PSD la guvernare'

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la Antena 3, că deși nu a luat încă decizia de demitere a prefecților și subprefecților USR PLUS, dacă aceștia rămân în funcție atunci s-ar intrepreta că el aduce la guvernare AUR și PSD.

Întrebat dacă îi va demite joi pe prefecții și subprefecții USR PLUS, Cîțu a răspuns: „Cand iau o decizie va anunt. Mi s-ar parea normal ca daca nu mai esti la guvernare sa pleci. Teama mea este ca daca raman ar insemna sa aduc la guvernare AUR si PSD. Eu nu vreau sa am guvernare cu AUR si PSD , dar nu am luat o decizie”.

„Fără PSD nu poate trece moțiunea de cenzură, deja se vede o coaliție toxică USR AUR PSD in Parlament”, a adăugat premierul.