Florin Cîțu, primul mesaj către partid: Doar așa vom putea câștiga tot în 2024/ VIDEO

Noul președinte al PNL, Florin Cîțu, susține că a început o ”mișcare liberală” în România și își dorește să facă o adevărată revoluție economică, doar astfel PNL ar putea câștiga tot în anul 2024.

”Când mă uit astăzi la noi și era ceea ce speram, ceea ce eram sigur că se va întâmpla, sunt sigur că nicio provocare nu este prea mare pentru PNL.

Am vorbit foarte serios când am spus că îmi doresc un partid unit, un partid puternic și am văzut că avem toate resursele pentru a lupta cu adversarul nostru PSD.

Toate deciziile pe care le vom lua împreună vor fi doar în interesul românilor. Vom pune mai presus de interesul nostru, de interesul partidului, vom pune interesul românilor. Doar așa vom putea câștiga tot în 2024.

Pentru a-mi putea atinge aceste obiective am nevoie de o echipă în jurul meu, o echipă cu care vom schimba România. Am spus că ieri a început o mișcare, o mișcare liberală în România. Încă o dată în istorie PNL va schimba România, o va face o forță economică în Europa. Sunt convins de acest lucru!”, a spus Florin Cîțu.