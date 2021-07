Florin Cîțu, promisiune pentru tineri: 'Promit că vara asta merg la Vama Veche'

Premierul Florin Cîţu a afirmat că nu a fost pe litoral în acest an şi nu a făcut plajă deoarece nu a avut timp, dar a adăugat că în curând va merge la Vama Veche, arată News.ro.

Florin Cîţu a fost întrebat, luni, la Constanţa, cum găseşte oraşul.

"Foarte frumos. Am fost acum două luni şi am spus să fie un sezon estival bun. Văd că aveţi turişti. Sper să fie foarte bine tot anul”, a declarat Florin Cîţu.

El a menţionat că nu a fost pe litoral, dar va merge în curând în Vama Veche.

"Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, a mai afirmat Florin Cîţu.

Încă de la începutul lunii mai premierul Florin Cîţu a afirmat că va merge în această vară în Vama Veche, după ce nişte tineri l-au invitat, cerându-i totodată să elimine restricţiile de noapte care erau atunci în vigoare.

