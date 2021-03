Florin Cîțu, reacție după protestele împotriva restricțiilor: 'Îi înțeleg pe români că au obosit. Oamenii trebuie să respecte legea'

Premierul Florin Cîțu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminică în România împotriva restricțiilor, că îi înțelege pe oameni că au obosit, însă legea trebuie respectată.

„Avem opinii diferite. Pentru mine important este să continue campania de vaccinare, este important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Știți foarte bine că spitalele sunt foarte aglomerate, de aceea luăm măsuri. Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea! Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am depus toate eforturile”, a spus premierul.