Florin Cîţu se apără: 'Am alocat sumele minime pentru instituțiile de forță'

Ministerul Finanţelor a alocat instituţiilor din CSAT, cum ar fi Serviciul Român de Informaţii, minimul cerut de acestea, iar solicitările de finanţare ale acestor instituţii nu au fost satisfăcute pe deplin în proiectul de Buget pentru 2020, a declarat marţi seara, la Digi 24, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu potrivit Agerpres

El a răspuns astfel informaţiilor apărute marţi în spaţiul public în legătură cu scăderea de către Guvern a alocărilor pentru Sănătate şi creşterea alocărilor pentru SRI şi alte instituţii din CSAT."Alocările pe care le-au cerut toate instituţiile care sunt incluse în CSAT, nu numai SRI, nu au fost satisfăcute pe deplin. Nevoile de investiţii, de capital - şi aici sunt discuţiile, la investiţiile pe care vor să le facă - nu au fost satisfăcute. Sunt instituţii care au fost subfinanţate în ultimii ani, având în vedere şi apartenenţa noastră la NATO şi cerinţele pe care trebuie să le satisfacem, trebuie să ne updatăm sistemele. Numai pentru acest lucru se duc bani către aceste instituţii. Ştiţi foarte bine că avem 2% la Apărare, trebuie să ne ţinem de asta, şi ne vom ţine de acest lucru. Iar celelalte instituţii au primit minimul pentru a-şi continua investiţiile de capital, pentru a ţine pasul cu partenerii noştri din NATO şi din Uniunea Europeană, în faţa atacurilor cibernetice, fake news şi tot ce apare din partea de est. Să ştiţi că toate acestea costă, dar nici acolo nu am sărit calul, am dat minimul care ni s-a cerut", a precizat ministrul Finanţelor.Conform proiectului Legii bugetului pentru 2020, serviciile vor primi pentru anul viitor credite bugetare mai mari comparativ cu 2019, cu excepţia Serviciului de Informaţii Externe, care va avea o scădere de 3,12%, la 323,7 milioane lei. Astfel, Serviciul de Protecţie şi Pază are prevăzute credite bugetare de 275,175 milioane lei (plus 19,08%), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de 630,379 milioane lei (plus 6,01%) şi Serviciul Român de Informaţii de 2,684 miliarde lei (plus 10,80%).