Florin Cîțu se spală pe mâini pentru creșterea alocațiilor cu 20% în loc de 40% și aruncă pisica la Parlament - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, legat de faptul că actuala coaliție de guvernare vrea anularea dublării alocațiilor, că `sustenabil' este doar o crestere de 20% pentru anul viitor, și nu 40% asa cum promisese fostul guvern Ludovic Orban.

Citește și: VIDEO George Simion (AUR) începe dezvăluirile din 'cuibul de viespi': Sistemul ne dă tărcoale și a încercat să cumpere unii colegi de-ai mei

Intrebat de ce se doreste de catre coalitia de guvernare ca alocatiile sa nu creasca cu 40% anul viitor, ci să crească doar cu 20%, premierul Florin Cîțu a declarat:

„Asta este ce...Asa s-au promis multe in trecut, tineti minte ca si PSD a promis dublari, triplari...In acest moment, pe constructia bugetara pe care o luam in calcul pe 2021, o crestere de 20% este ceea ce cred ca este sustenabil”.

Florin Cîțu a tinut sa precizeze ca nu Guvernul anuleaza dublarea alocatiilor, ci a lasat decizia la Parlament.

„Dar repet, nu este o decizie a Guvernului, Guvernul nu a luat nicio decizie in ceea ce priveste alocatiile, a lasat la latitudinea Parlamentului, in Parlament a fost facuta aceasta modificare, daca ea trece pana cand se adopta bugetul va putea fi luata in considerare. Daca nu, vom merge pe legislatia in vigoare care are aceleasi cresteri. In prezent, Guvernul nu a luat nicio decizie, azi Guvernul merge pe legislatia in vigoare care prevede crestere de 40% in 2021”, a declarat premierul.

Plenul Senatului a votat, miercuri, cu 75 de voturi 'pentru' și 56 de voturi 'contra' un proiect de lege care prevede că alocația de stat pentru copii va crește cu 20% de la 1 ianuarie 2021, iar din 2022 alocația de stat pentru copii se va indexa anual cu rata medie anuală a inflației. Senatorii PNL, USR PLUS și UDMR au votat 'pentru', în timp ce senatorii PSD și AUR au votat 'contra'.

Decizia Senatului reprezintă o anulare a dublării alocațiilor. Practic, după votul din Senat, copiii rămân cu mărirea de 20% care a avut loc în septembrie și cu majorarea de încă 20% care va avea loc de la 1 ianuarie 2021. Astfel, 60% din majorarea votată de fostul Parlament nu se va mai acorda.

Fostul Parlament (majoritate în jurul PSD) a votat pentru dublarea alocației de stat pentru copii. Invocând situația economică precară, Guvernul anterior condus de Ludovic Orban a decis prin Ordonanță de Urgență că alocațiile nu se vor dubla pe loc, ci vor crește etapizat, cu câte 20%, până în 2022, pentru a nu destabiliza bugetul de stat. Noua coaliție de guvernare (PNL, USR PLUS, UDMR) a decis acum să schimbe macazul și să nu mai dubleze deloc alocațiile.

Astfel, coaliția de guvernare a decis că alocația de stat pentru copii va mai crește doar cu 20% de la 1 ianuarie 2021 și atât. Celelalte creșteri de câte 20%, care ar fi trebuit să aibă loc în iulie 2021, ianuarie 2022 și iulie 2022, NU VOR MAI AVEA LOC.

Din 2022, alocația se va indexa anual cu rata medie anuală a inflației.

Senatul este prima cameră sesizată în acest caz. Cameră decizională este Camera Deputaților.