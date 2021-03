Florin Cîțu trage un semnal de alarmă: A început să crească numărul infectărilor

Premierul Florin Cîţu a afirmat, sâmbătă, la Focşani, că nu este momentul să ne relaxăm şi că trebuie purtată masca de protecţie de fiecare dată. "Aţi văzut că a început să crească iarăşi numărul persoanelor depistate pozitiv şi depinde doar de noi să ţinem situaţia sub control. (...) În acelaşi timp, vom lupta ca economia să rămână deschisă", a susţinut el.

"Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască de fiecare dată. Aţi văzut că a început să crească iarăşi numărul persoanelor depistate pozitiv şi depinde doar de noi să ţinem situaţia sub control. Trebuie să respectăm regulile, aşa cum am respectat din noiembrie anul trecut, situaţia s-a îmbunătăţit. Aşa trebuie să facem şi în continuare. Purtăm mască, distanţarea socială, dezinfectarea, dacă vrem să ţinem situaţia sub control. În acelaşi timp, vom lupta ca economia să rămână deschisă, vrem să o ţinem deschisă pentru că doar cu o economie deschisă putem să plătim acest cost al pandemiei", a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută după participarea la dezbaterea organizată de Consiliul Judeţean Vrancea cu reprezentanţii structurilor asociative ale UAT-urilor - Asociaţiilor Municipiilor, Oraşelor, Comunelor, Secretarilor de Primării din România – primari, conducerea Instituţiei Prefectului Vrancea, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, oameni de afaceri din Vrancea.

Cîţu a menţionat că va merge să vadă un centru de vaccinare.