Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor: 'Industria bancară se simte nemăsurabilă, anonimă și irelevantă'

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Industria bancară se simte mizerabil de peste 10 ani încoace, pentru că nu este măsurabilă și nu i se oferă importanța pe care industria de profil o primește în alte țări din Europa sau din lume, a declarat luni Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), anunță MEDIAFAX.

"Industria bancară se simte mizerabil de peste 10 ani încoace. Pentru că nu este măsurabilă. Industria bancară din România a coborât în ultimii 10 ani de la activitatea sa de 40% total credite în PIB la 26%. Asta ne poziționează la jumătate din penultima țară din Europa, care este Bulgaria. Este acesta un rezultat sau un factor generator de percepţie? Eu spun că este un rezultat al neîncrederii (n.r. față de bănci) şi impredictibilității legislative, al celor 50 de legi (din Parlament privind domeniul bancar). (…) Nu sunt ipocrit când spun că industria bancară, ca în nicio altă țară din Europa, nu este văzută la nivelul importanței. Industria bancară se simte nemăsurabilă, anonimă şi irelevantă, pentru că devii irelevant în momentul în care ponderea creditării ajunge la 26%", a spus Dănescu la o conferință despre dreptul bancar a grupului editorial Universul Juridic.

Potrivit acestuia, percepția asupra creditării a început să se schimbe din 2010 încoace, după tăierea salariilor bugetarilor, sistemul bancar ajungând să fie privit cu neîncredere.

"Înțelegând că vocea noastră poate produce așteptări negative și într-un cerc vicios să producă efecte de neîncredere la rândul lor, am ajuns să spunem că suntem în ochiul furtunii, ce ochi, al economiei. (…) Tocmai am citit pe WhatsApp de la o colegă că mâine vom avea în Comisia Juridică cele 4 legi (privind domeniul bancar) în regim de urgență. Cam asta este predictibilitatea legislativă din sistemul bancar. În total, din 2014 şi până în prezent am adunat cam 50 de legi (care au trecut prin Parlament), iar densitatea prezenței mele în Parlament este de 60 de ori pe an. Când am ajuns la ARB am crezut că o să vorbim despre cum să facem o creditare mai mare, mai largă și o economie mai puternică și prin industria bancară. Industria bancară din România finanţează 75% din totalul finanţării României. Am reușit să mutăm puțin comunicarea spunând că nu suntem numai bănci, ci şi finanţatori. (…). Istoria e că pe vremea când industria bancară din România începea să crediteze tot mai tare, pe un fond economic care lua având în toată lumea, noi am fost prinși într-un moment total nepotrivit. În 2010, când s-au tăiat salariile, puțini știu că mediul privat se ajustase cu 30%. Și industria bancară se ajustase și ea cu 30%. Atunci, industria bancară nu a perceput că trebuie să fie activă, iar mai mult de jumătate dintre clienţii băncilor persoane fizice, bugetarii, care erau cei mai de încredere parteneri de creditare, au căpătat percepția aceasta de adversitate faţă de industria bancară. La momentul acela, noi trebuia să spunem că nu noi suntem de vină, că noi avem aceleași contracte ca înainte. Celelalte industrii europene ne-au reproșat după ani de zile că probbil la ei industria bancară ar fi dat în judecată Guvernul. E o temă (de gândire). Neîncrederea a început totuși în acel moment și percepția asupra creditării a început să se schimbe", a spus Dănescu.

Șeful bancherilor din România a participat marți a prima ediţie a Forumului Naţional de Drept Bancar, cu tema "Provocări de ordin legislativ şi juridic pentru instituţiile de credit din România", organizat de grupul editorial Universul Juridic, cu sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) şi Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.