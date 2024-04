Florin Dumitrescu, mesaj neașteptat după ce a semnat cu Pro TV: La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au anunțat că revin la Pro TV. Cei trei chefi au plecat cu mare scandal de la Antena 1.

După ce și-au dat demisia a urmat un mare scandal, astfel că de atunci au ajuns inclusiv la procese în Instanță cu producătorii. Totuși, viața merge înainte pentru cei trei bucătari, care au semnat deja cu Pro TV și revin la MasterChef.

Ce a scris bucătarul pe Instagram

Florin Dumitrescu a transmis un mesaj neașteptat. Juratul de la MasterChef se pare că se simte mai bine ca niciodată, astfel că a decis să petreacă niște timp de calitate cu soția sa, Cristina.

Florin Dumitrescu a fost destul de discret și nu a spus nimic până când nu au dat marea vestea. Însă atunci când a venit vorba de scandalul cu Antena 1, a povestit totul pe larg, iar replicile nu au fost deloc unele ușoare.

Totuși, fanii au observat recent noua lui postare, în care explică clar că s-a așternut liniștea în viața lui. Nu, nu doar la domeniul profesional se referă îndrăgitul bucătar, ci și la viața personală și de familie. „Scuze, suntem complet nemachiați și cu un filtru mic, dar cine ne cunoaște stie că suntem sinceri. Chiar îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi. Fetele sunt mai mari, am scăpat de scutece, am zburat până aici, deci am câștigat ore în plus pentru vacanță. La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți. Dacă nu postez zilele următoare, să ne iertați. Pentru orice urgență lăsați un comentariu sau un mesaj și revin eu.’, a fost mesajul scris de Florin Dumitrescu pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare alături de soția sa.

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au revenit la Pro TV

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au anunțat că revin la Pro TV. Mulți fani își doreau să îi vadă din nou împreună, astfel că vestea a adus zâmbetul pe buze tuturor!

„MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie. Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea.

În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară’, a spus Chef Florin Dumitrescu.