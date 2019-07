Florin Iordache face praf raportul GRECO: atac EXPLOZIV, după criticile aduse de forurile internaționale

Deputatul Florin Iordache, președinte al Comisiei de modificare a legilor justiției, susține că raportul GRECO este unul partizan, care nu ține cont de modul în care funcționează în mod real sistemul judiciar din România.

”Raportul GRECO publicat azi in cadrul procedurii ad hoc este dovada modului partizan in care se fac evaluarile in ceea ce priveste sistemul judiciar din Romania, ignorand in mod sfidator problemele reale din justitie.

Expertii GRECO au ignorat deliberat absolut toate argumentele aduse nu doar de parlamentari, ci si pe cele ce rezulta atat din deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie cat si ale Curtii Constitutionale, decizii ce dovedesc existenta unor probleme structurale grave ce au adus atingere independentei justitiei. In aceste conditii, analiza GRECO este una evident eronata.

1. GRECO critica in termeni duri infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si insista ca aceasta sa fie desfiintata. In schimb, GRECO nu face nici o referire la situatia existenta anterior infiintarii acestei sectii, desi exista date publice care confirma ca DNA a deschis din oficiu sute de dosare judecatorilor si procurorilor, dosare tinute apoi deschise ani la rand, in care s-au facut interceptari ale judecatorilor in timp ce acestia judecau cauze DNA.

2. GRECO isi exprima ingrijorarea fata de independenta procurorilor, dar nu spune un cuvant despre cea a judecatorilor, desi au aparut public inregistrari din care rezulta cum procurorii DNA facea dosare judecatorilor pentru a-i intimida si a-i da exemplu.

3. GRECO este de parere ca sistemul actual de raspundere materiala a magistratilor poate avea efect de intimidare a independentei lor, dar nu are nici o preocupare legata de faptul ca exista judecatori care au raspuns PENAL pentru hotararile pronuntate. Intr-o hotarare recenta Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca judecatori ai ICCJ au fost trimisi in judecata si suspendati din functie pentru hotararile pronuntate, fapt ce a adus atingere grava independentei acestora.

4. GRECO isi exprima preocupare fata de de procedura de numire si revocare a procurorilor de rang înalt, dar nu spune nimic despre situatia fostului procuror general inlaturat printr-un dosar in care ICCJ a decis ca fapta nu exista.

In concluzie, GRECO nu manifesta nici un interes fata de statutul si pozitia judecatorilor, considerand probabil ca doar procurorii infaptuiesc justitia. In aceste conditii, preluand exemplul expertilor GRECO, imi exprim regretul ca acestia au ratat sansa unui raport obiectiv, care sa ajute cu adevarat justitia din Romania.”, scrie Florin Iordache.