Florin Iordache, ministru al Justiţiei la momentul OUG 13, despre o nouă ordonanţă pe Codul Penal: 'Tergiversarea este marea problemă'

Președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, a declarat că nu știe dacă Guvernul va adopta sau nu o OUG pentru aprobarea Codului penal și Codului de procedură penală, însă Legislativul va continua să lucreze la proiectele de lege.

"Este o variantă de lucru, noi Comisia nu ştim ce va face Guvernul, dacă va adopta sau nu va adopta, noi în continuare vom lucra în Comisie. Aşteptăm ca astăzi Codul de procedură penală să fie adoptat de Senat şi să ajungă la Cameră, deci mai suntem restanţieri cu Codul penal. Să elaborăm o formă care va intra în dezbarere mai întâi la Senat, şi apoi la Cameră. Eu cred că prin procedură parlamentară este mai bine pentru că putem ţine cont de toate opiniile exprimate Aşa cum aţi văzut şi la Codul de procedură civilă şi la Codul de procedură penală, prin faptul că s-au dezbătut în Parlament au ieşit nişte Coduri mai bune, am ţinut cont de toate opiniile, nu numai de punctul de vedere al Guvernului, la fel şi în cazul Codul penal. Dacă am merge numai prin ordonanţă (n.r. - de urgență) ar fi numai opinia Guvernului şi nu am ţine cont şi de celelalte opinii exprimate", a afirmat luni președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, la Parlament, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă emiterea unei astfel de Ordonanțe de Urgență ar putea scoate oamenii în stradă, cum s-a întâmplat la OUG 13 în perioada Guvernului Grindeanu, Iordache a răspuns: "Oamenii trebuie să înţeleagă că aceste trei Coduri trebuie odată şi odată adoptate. Modul în care se poziţionează opoziţia, modul în care se poziţionează preşedintele, de a tot ataca, de a tot tergiversa intrarea în vigoare, asta este marea problemă. Avem nişte decizii ale Curţii (n.r. - Constituționale), avem nişte decizii care trebuiesc implementate, este vorba de directive, avem nişte hotărâri CEDO. Modul în care se tergiversează şi nu intră în vigoare aceste Coduri, cred că ăsta este semnalul care ar trebui să dea de gândit celor care vor să iasă în stradă".

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că, în cazul în care Opoziția continuă să blocheze în Parlament adoptarea Codului penal și a Codului de procedură penală, este foarte posibil ca acestea să fie aprobate printr-o ordonanță de urgență. Declarațiile vin în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat anterior că este posibilă o astfel de măsură a Guvernului în ceea ce privește modificarea legislației penale.

Proiectul care aduce modificări Codului de procedură penală urmează să primească votul în plenul de luni al Senatului, în calitate de prim for sesizat. Ulterior, potrivit procedurii parlamentare, inițiativa va ajunge la Comisia specială pentru legile justiției și apoi în plenul Camerei Deputaților, for decizional pentru acest proiect.

Comisia pentru legile Justiţiei a dat vot favorabil modificărilor Codului de procedură penală. Au fost 15 voturi "pentru" şi 3 voturi "împotrivă".

