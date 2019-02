Florin Iordache spune cum va arăta OUG care limitează perioada în care președintele aprobă o revocare sau numire de ministru

Florin Iordache sustine ca ordonanta de urgenta care ar urma sa limiteze perioada in care presedintele României aproba o revocare sau o numire de ministru ar urma sa fie data saptamana in curs sau, cel tarziu, urmatoarea. De asemenea, vicepreședintele Camerei Deputatilor spune că la revocare sau la demisie, președintele ar urma sa aiba la dispozitie cel mult 5 zile, iar la numire 6.

Citeste si Un senator liberal redă un dialog incendiar cu Tăriceanu : 'Nu știam că ești un turnător ordinar. Ești un securist'

"Se lucreaza. Bataia de joc trebuie sa inceteze. Atata timp cat presedintele isi bate joc de Guvern si blocheaza doua ministere importante dorim sa oprim aceasta bataie de joc, dorim sa venim cu o OUG cu reglementari foarte clare in care presedintele sa aiba niste termene foarte clare. Când premierul solicita revocarea sau ministrul isi da demisia, sa fie o perioada rezonabila de 3-5 zile, in care presedintele sa semneze decretul de revocare sau cererea de demisie si concomitent, la conditiile pe care trebuie sa le indeplinineasca cei propusi, presedintele sa fie obligat dupa ce consulta mapa sa numeasca ministrul intr-o perioada de 5 -6 zile.Daca in aceasta saptamana nu se poate, banuiesc ca saptamana urmatoare", a declarat Florin Iordache la Antena 3.