Florin Niţă știe de ce România a luat bătaie și de la Armenia, pentru prima dată în istorie: 'Cred că asta a făcut diferenţa'

Portarul echipei naţionale de fotbal a României, Florin Niţă, a afirmat la finalul meciului cu Armenia, pierdut cu 2-3, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, că diferenţa a fost făcută de un plus de determinare al formaţiei adverse.

"Din păcate m-aş fi bucurat să nu am o prestaţie aşa bună şi să luăm cele trei puncte. Am întâlnit o echipă agresivă şi care la capitolul determinare a avut un plus. Cred că asta a făcut diferenţa. Atât s-a putut în seara asta, ne pare rău că nu am putut face mai mult. Nu îmi explic înfrângerea, probabil că trebuie să fim mai atenţi pe finalul meciurilor, pentru că avem această problemă. Acum trebuie să depăşim momentul şi să ne mobilizăm pentru următoarele meciuri", a declarat Niţă la ProX.

Citește și: George Simion îl pune la punct pe Ludovic Orban: ‘Este ultimul care să vorbească despre excentricități, pentru că el bea în Parlament’

Întrebat care sunt şansele de calificare ale României la Cupa Mondială, Niţă a spus: "Este destul de greu pentru noi acum, dar nu imposibil. Trebuie să fim însă mult mai atenţi în general, şi la ceea ce ni se spune de pe margine. E normal să fiu supărat pentru că am avut victoria în mână, dar, din păcate, în fotbal trebuie să te bucuri doar după ultimul fluier al arbitrului".

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă neaşteptat de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenia a obţinut prima sa victorie în faţa României, după un joc modest făcut de tricolori, în care au abundat greşelile.

Citește și: Florin Cîțu, asigurări de ultimă oră! ‘Vom sărbători Paștele la biserică’

Armenia a ajuns la cinci victorii consecutive în meciurile oficiale, o premieră în istorie acestei echipe. Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri în grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2).

România, care are programate două meciuri amicale în această vară, cu Georgia şi Anglia, va disputa următoarele partide oficiale în septembrie, cu Islanda în deplasare (2 septembrie), acasă cu Liechtenstein (5 septembrie) şi în deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).

Citește și: Vasile Dîncu: ‘AUR nu are o asemenea forță să scoată atâția oameni în stradă. PSD nu va câștiga din aceste mișcări’

La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.