Florin Piersic dezvăluie cine este femeia cea mai frumoasă din România: Mi-a luat efectiv respirația

Actorul Florin Piersic este cunoscut ca un mare crai, dar se pare că o singură femeie l-a lăsat cu adevărat fără respirație. Piersic a mărturisit că singura femeie care l-a tulburat până în adâncul sufletului este artista Irina Loghin.

„Eram foarte tânăr. Am văzut-o şi am auzit-o, pe scenă, într-un parc, pe o femeie care mi-a luat respiraţia. Cred că în ciuda faptului că nu eram atât de matur să pot judeca lucrurile la rece, m-am gândit şi am simţit că aşa trebuie să fie şi să arate femeia româncă. Cântecul ei, vocea puternică şi tulburătoare «m-au aruncat» pentru câteva minute înapoi cu aproape douăzeci de ani, în raiul copilăriei mele. Era clar, femeia asta avea în voce, în atitudine, pe chip, sunetele ce-mi tulburaseră inima când eram doar o crenguţă de piersic ce înmugureşte.

Am întrebat pe cineva cine-i ţăranca asta româncă, care nu mă lasă să trăiesc!? Mi-a răspuns: Irina Loghin! Aşa de tare îmi plăcea, că mi-ar fi plăcut să-mi fie şi nevastă! Într-o seară, Costel Constantin, mi-a spus că Irina e-n sală. Cred c-am jucat ca niciodată. Doream s-o impresionez, să vadă şi ea că nici eu nu sunt de colo. Aţi înteles ce este Irina Loghin pentru mine? A fost şi va rămâne «dulcea doină» a tinereţii şi împlinirii mele ca artist. Mi-a pus o pană la aripile cu care încerc să zbor! Irina, îţi mulţumesc!”, potrivit one.ro.