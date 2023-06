Florin Piersic reacționează în scandalul 'telegrama': 'Vorbele acelea nu-mi apartin!'

Actrița Iulia Popovici a reacționat furibund la adresa lui Florin Piersic, când acesta a purtat un dialog cu un om al străzii, considerat de unii inadecvat (detalii aici). Iulia Popovici a publicat o presupusă telegramă trimisă de Florin Piersic fostei ”prime doamne” a României, Elena Ceaușescu (detalii și telegrama aici). Actorul clujean susține însă că nu scris așa ceva niciodată.

„Imi spun cativa dintre cunoscutii mei ca ei cred ca tot ce se intampla acum in presa, este un atac dur impotriva mea. Sunt intrebat: “ Cum a ajuns acel personaj langa scena? Zona era imprejmuita si inconjurata de oameni de paza. Cine a facut asta, a sperat probabil intr-o reactie chiar mai dura de cat a fost, din partea ta, draga Florin, ca sa poata face tot acest scandal ”. Le trebuia neaparat un pretext sa te arunce in aer cu telegrama”. Poate ca cine imi spune asta, are dreptate. Nu stiu si nici nu vreau sa speculez. Pot presupune ca acea telegrama e un fals, sau la fel de bine, pot presupune ca fiind intr-o perioada de dizgratie, cineva din familia mea a trimis-o in numele meu, ca sa mai imblanzeasca situatia. Asa erau atunci vremurile. Artistii apareau sau dispareau in functie de simpatia sau antipatia de care se “bucurau” la nivel inalt. Daca as fi alergat dupa avantaje, macar membru de partid as fi devenit, dar nici macar atat nu am fost. Cu siguranta, vorbele acelea nu-mi apartin. Daca as fi trimis o asemenea telegrama, nu asa as fi scris-o. Presa spune ca se banuieste ca ar fi o rafuiala a acestei actrite cu mine. Eu nu-mi amintesc sa o fi cunoscut si de altfel, nu-mi aduc aminte sa ma fi rafuit in viata mea cu cineva. Mama mea, fiica de preot, mi-a spus intotdeauna ca daca cineva ma loveste, sa intorc si obrazul celalalt. Asta e. Cine ma iubeste, ma iubeste, cine nu, nu si daca sunt oameni care se bucura de tot acest scandal, nu au decat sa se bucure. Ca si in politica este un alt fel “modern” de a imparti tara in doua. Pro si contra. N-au decat. Pe voi, toti cei care imi scrieti vorbe atat de minunate, va port in inima mea”, a spus Piersic.