Florin Roman se teme că desființarea SIIJ pică la CCR: Acea lege va trebui să fie atât de bine croită încât să reziste

Legea privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va trebui să fie construită suficient de bine pentru a rezista la Curtea Constituțională, a atras atenția deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL, miercuri seară, la B1 TV.

„Eu nu am participat la toate discuțiile din cadrul acestei coaliții pe subiectul de Justiție, am văzut doar partea de concluzie anunțată de către premierul desemnat, domnul Ciucă, și în parte am văzut aceeași declarație ieri din partea domnului Predoiu, că această chestiune urmează să fie tranșată în Parlament până în luna martie. Din câte am înțeles, pe actualele condiționalități, dacă nu vom desființa SIIJ, practic vom avea o mare problemă cu o eventuală și dorită ridicare a MCV. (…) Acea lege va trebui să fie atât de bine croită încât să reziste la Curtea Constituțională”, a explicat Florin Roman.

Cătălin Predoiu, propus să preia Ministerul Justiției, a declarat miercuri că există mai multe soluții tehnice pentru desființarea Secției speciale, inclusiv înființarea unei noi structuri care să preia dosarele.