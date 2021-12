Florin Roman, după ce a ieșit pe ușa din dos din Guvern: Regizorul a fost Dacian Cioloș, dar și forțele oculte

Florin Roman (PNL) a făcut primele declarații, la B1 TV, după ce a demisionat din funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării.

Întrebat ce interese au dus la îndepărtarea lui din această funcție, Roman a răspuns: „Cât timp aveți la dispoziție? În cazul meu au fost două tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac a și recunoscut de altfel, că a dorit să se împăuneze ca mare învingător, e dl Cioloș. În planul forțelor oculte, le-am simțit, încă nu le pot defini deși am cerut sprijinul instituțiilor statului când am simțit că lucrurile scapă de sub control”

„Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puțin până la 15 ianuarie când se va lua o decizie foarte importantă. În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanței pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alții au dorit-o în alt mod, să se stabilească soluția de interconectare pe cloudul guvernamental și partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluții, echipamente și furnizori de echipamente.

Deci eu am luat decizia pentru că aveam două variante: de a continua ce începuse Teleman (fostul ministru al Digitalizării, de la USR) – discuțiile cu Banca Mondială – sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuție cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru. A mai fost o discuție de a negocia cu Comisia Europeană în speranța obținerii unui calendar mai larg. Vă spun adevărul, nu am nimic de ascuns”, a continuat Florin Roman.

Roman a spus că nu s-a întâlnit cu investitorul strategic.

„Am informat și premierul și instituțiile statului în legătură cu suspiciunile mele, că eu n-o să fac greșeala de a acuza pe cineva dacă nu am dovezi. Anumite chestuni nu le pot comunica public”, a precizat liberalul.

„De regulă, acești furnizori de echipamente sunt destul de abili încât să-și plaseze oamenii în zona serviciilor de achiziție. Am avut și eu curiozitatea să mă uit pe proceduri, sunt niște caiete de sarcini făcute, din punctul meu de vedere, la comandă, așa încât să existe un singur beneficiar pe acea piață. Și dacă vă uitați în zona de achiziții, nu cred că problemele mele din CV au fost cele mai importante. Cei care se ocupă de siguranță națională și de cheluirea banului public în aceste zone ar trebui să se uite. Sunt contracte de zeci sau sute de milioane de euro. Ca să înțelegem de ce miza e așa mare pe aceste contracte”, a continuat fostul ministru.