Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea a început șantajul - bani pentru voturi

PNL susține, prin vocea vicepreședintelui Florin Roman, că ”baronii roșii ai PSD” au anunțat mai multe primării că vor primi bani de la bugetul de stat doar dacă vor avea rezultate bune la alegerile europarlamentare. Liderul PNL e de părere că se încearcă un șantaj în județele controlate de PSD.

”Prin noua lege a bugetului de stat, fiecărui președinte de Consiliu judetean i s-a pus in “pix” suma de 284 de miliarde de lei vechi, bani destinați pentru co-finanțarea proiectelor de investiții a primăriilor și pentru cheltuieli de funcționare. Considerând ca sunt bani personali, și nu ai romanilor, din impozite și taxe, mai mulți baroni roșii ai PSD, in special din sudul țării, au amânat intenționat aprobarea bugetelor județene, pentru ca cele 284 miliarde de lei sa fie împărțite către primari după alegerile europarlamentare. La Giurgiu, primarii au fost chemați la “consultări” iar președintele CJ Giurgiu, le-a spus ca banii vor fi împărțiți in funcție de rezultate. Marian Mina, finul domnului Bădălau șantajează practic primarii, promitand bani publici pentru voturi, ceea ce intra sub incidența Codului Penal. Cetatenii trebuie sa știe ca amânarea aprobării bugetului CJ înseamnă automat amânarea aprobării bugetelor de către primarii și in concluzie, imposibilitatea demarării procedurilor de execuție de investiții in apa, canal, drum, trotuare etc. In același timp, primarii sunt motivați cu fonduri din bugetul Fondului local de investiții, care deocamdată exista doar pe hârtie, după principiul dam legea și normele la Sfântul așteaptă!

PNL atrage atenția ca utilizarea fondurilor publice la primarii trebuie făcută in funcție de criteriile legale și nu de apartamente politica a primarilor sau de conditionarea voturilor. Mituirea cu bani publici reprezintă o infracțiune și atragem atenția celor 28 de președinți de CJ din partea PSD sa nu se joace cu focul. Nimeni nu merita sa șantajeze primari și sa facă pușcărie pentru Liviu Dragnea. Sau o fac pe riscul lor și atunci sa nu plângă, când o data cu schimbarea guvernării, vor trebui sa dea socoteala pentru șantajul asupra primarilor.

PNL susține varianta ca acești bani sa nu mai fie împărțiți din “pixul” președinților de CJ, ci in baza unei formule transparente, care tine cont de nevoi și performante.”, susține Florin Roman, vicepreședinte PNL.