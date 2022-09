Măsură 'drastică' luată de Florin Spătaru la Ministerul Economiei: Am recomandat angajaților să folosească scările cât mai des în locul lifturilor

Ministrul Florin Spătaru a anunţat că au fost luate măsuri pentru economisirea energiei în clădirea ministerului, cum ar fi înjumătăţirea numărului de neoane de pe coridoare şi din birouri, înlocuirea calculatoarele şi imprimantelor vechi cu unele inteligente, cumpărarea de baterii cu senzori pentru lavoare şi recomandarea angajaţilor instituţiei de a folosi scările mai des, în locul lifturilor şi scoaterii din primă a tuturor electronicelor la finalul programului de lucru. „În urma raportului de audit energetic, concluzia a fost că ministerul consumă 341,8 MW/an - o cantitate foarte mare de electricitate”, a mai spus el, de aceea va fi implementat un program de eficientizare a clădirii publice, cu fonduri din PNRR, care va duce la reducerea cu peste 20% a consumului de curent, anunță news.ro.

„A fost înjumătăţit numărul de neoane de pe coridoare şi din birouri, am înlocuit calculatoarele şi imprimantele vechi cu electronice inteligente, am achiziţionat baterii cu senzori pentru lavoare, am recomandat angajaţilor Ministerului Economiei să folosească scările cât mai des în locul lifturilor şi să scoată din priză toate electronicele şi electrocasnicele după ce îşi încheie programul de lucru. Sunt doar câteva dintre măsurile pe care le-am implementat de îndată la Ministerul Economiei, însă în perioada următoare vor fi făcute multe alte investiţii pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcţionăm. Nu va fi uşor întrucât ministerul funcţionează într-un imobil construit în 1941 şi de atunci au fost făcute doar mici renovări în 2004 şi 2005”, a scris Florin Spătaru, vineri pe Facebook.

El a mai spus că a decis să fie implementat un program de eficientizare a clădirii publice, cu fonduri din PNRR, care va duce la reducerea cu peste 20% a consumului de curent.

„În urma raportului de audit energetic, concluzia a fost că ministerul consumă 341,8 MW/an - o cantitate foarte mare de electricitate. De aceea am decis să fie implementat un program de eficientizare a clădirii publice, cu fonduri din PNRR, care să conducă la o reducere de peste 20% a consumului de curent electric. Programul va include izolarea termică a imobilului, reabilitarea anvelopei clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED-uri, instalarea de panouri fotovoltaice şi multe altele, astfel încât să eficientizăm cât se poate de mult consumul de energie electrică. Sunt convins că toate aceste modernizări vor aduce plus valoare şi în activitatea angajaţilor care vor beneficia de condiţii mult mai bune de lucru”, a completat ministrul Economiei.