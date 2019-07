Florin Tănase: 'E o victorie importantă, e primul meci, întotdeuna e mai dificil, dar sperăm să o ţinem pe aceeaşi linie'

FCSB a învins, pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, pe Milsami Orhei, 2-0, în turului I al Europa League. Golurile au fost marcate de Florin Tănase, în minutele 12 şi 56, potrivit mediafax.

La final, Florin Tănase, marcatorul ambelor goluri, s-a arătat mulțumit de victoria din primul meci al sezonului, dar a declarat că echipa are nevoie de mai multe meciuri pentru a ajunge la potențialul dorit.

"E o victorie importantă, e primul meci, întotdeuna e mai dificil, dar sperăm să o ţinem pe aceeaşi linie, să creştem de la meci la meci. La primul gol am avut puţin noroc şi sincer să spun am simţit, din teren, că mai avem mult de lucrat. Vom creşte ca joc colectiv. Mister (n.red. - Bogdan Andone) a vorbit cu mine şi mi-a zis ca am mai multă libertate, pot să merg în toate zonele terenului şi să cer mingea", a spus Florin Tănase la Pro X.

"Mă bucur foarte mult pentru Ianis Hagi. Genk e echipă de Liga Campionilor, e un pas mare pentru el. Poate creşte şi apoi poate ajunge la un club mai mare", a comentat Tănase şi transferul lui Ianis Hagi.

"Eu nu-mi doresc să fiu un favorit al selecţionerului, îmi doresc să ajung acolo prin evoluţiile mele", a fost şi mesajul lui Tănase pentru selecţionerul Cosmin Contra.