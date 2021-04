Florin Tănase, ironic după remiza cu Universitatea Craiova: Un punct în deplasare e bine

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-0, că rezultatul este echitabil şi că un punct “în deplasare” este bun, el mulţumind ironic Primăriei Bucureşti, potrivit news.ro

“Am fost plecaţi mulţi jucători, aşteptam să se întâmple asta, aşa s-a întâmplat de fiecare dată când a fost pauza pentru naţională. Important este că nu am pierdut şi suntem pe primul loc. Este un rezultat echitabil, plus că am jucat în deplasare. Un punct în deplasare e bine. Le mulţumim celor de la Primăria Bucureşti pentru că ne-au lăsat să jucăm acolo. Sper să ne obişnuim şi în noua casă şi să câştigăm. Din păcate astăzi nu am reuşit să marcăm. În primul rând eu am ratat două situaţii foarte bune. A avut o intervenţie foarte bună Pigliacelli”, a spus Tănase pentru posturile care transmit Liga I.

El a precizat că a revenit puţin trist de la echipa naţională: “Am fost puţin trist, nu ne-am atins obiectivul cu naţionala, dar sunt încrezător că atunci când ne vom întoarce vom avea evoluţii bune şi vom aduna puncte şi sunt încrezător că vom termina pe locul doi. Mă aşteptam la critici. Este prea multă răutate. Nimeni un a vorbit de ofsaidul de la golul lor”.

Alt jucător al FCSB, Andrei Vlad, a declarat că îi pare rău că echipa sa nu a obţinut cele trei puncte în partida cu craiovenii. “Un punct important, dar ne pare rău că nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Trebuie să facem un meci bun la Sepsi şi să intrăm în play-off decişi să câştigăm meciurile. Nu am reuşit să fim concreţi la finalizare, dar n-avem ce să facem”.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu CS Universitatea Craiova, disputat, duminică, pe teren propriu, la Giurgiu, în etapa a XXIX-a a Ligii I. În minutul 60, Andrei Ivan a fost faultat în careu de Miron, iar arbitrul Cojocaru a dictat penalti. Cicâldău a executat şi Vlad a respins în corner balonul şutat de de la 11 metri.