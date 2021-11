Florin Tănase pune semieşecul cu Islanda pe seama neşansei

Fotbalistul Florin Tănase a afirmat, la finalul partidei România - Islanda, scor 0-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, că acest semieşec este un rezultat al neşansei şi al ocaziilor ratate.

"Ne-a lipsit ceea ce aveam nevoie cel mai mult, gol sau goluri. Din păcate, am avut neşansă la acele situaţii pe care le-am avut în prima repriză. Au fost destule, apoi a fost bara lui Ianis. Per total eu cred că meritam victoria în această seară. Era normal să îmi doresc victoria, pentru că îmi reprezint ţara. Din păcate, nu am reuşit, eu o pun pe seama neşansei. Da, eu cred că naţionala este în creştere, se şi vede, practică un fotbal bun. Din păcate, în această seară nu am avut şansă. Dacă marcam în prima repriză, cu siguranţă altul era jocul", a spus Tănase la ProTV.

El consideră că România mai are şanse de calificare la barajul pentru Cupa Mondială, chiar dacă acest lucru depinde de rezultatul meciului dintre Macedonia de Nord şi Islanda, din ultima etapă a preliminariilor."Mai avem şanse, de ce nu? Dacă Macedonia va avea neşansa pe care am avut-o noi, mai avem şanse. Noi trebuia să câştigăm în această seară pentru că eram acasă, jucam acasă. Este dezamăgire mare. În Liechtenstein, normal, trebuie să câştigăm. Dacă nu mergem să câştigăm... Trebuie să sperăm la un rezultat favorabil nouă în Macedonia. Mirel Rădoi ne-a spus că îşi dorea să nu trăim în clipele pe care le a trăit dânsul ca jucător în meciul cu Danemarca", a mai spus Tănase.Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Islandei, 0-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.În celelalte meciuri din grupă, Macedonia de Nord a surclasat Armenia cu 5-0, la Erevan, iar Germania a surclasat Liechtensteinul cu 9-0.Germania (calificată deja la turneul final) se află pe primul loc, cu 24 de puncte, urmată de Macedonia de Nord, 15 puncte, România, 14 puncte, Armenia, 12 puncte, Islanda, 9 puncte, Liechtenstein, 1 punct.Duminică se vor juca ultimele partide din grupă, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - Islanda şi Liechtenstein - România (Vaduz), toate de la ora 19:00.România, care nu a mai participat la o Cupă Mondială din 1998, are nevoie de o victorie cu Liechtenstein şi ca Islanda să nu piardă la Skopje pentru a ocupa locul al doilea în grupă şi a se califica la baraj.