Florin Tănase: Trebuie să schimbe ceva din sezonul următor pentru că dacă se va continua aşa tot locul 2...

Atacantul Florin Tănase spune că la FCSB trebuie să se schimbe ceva în sezonul viitor, deoarece, în caz contrar, echipa va termina tot pe locul 2. El a afirmat că vrea să plece în străinătate şi nu a dorit să comenteze numirea lui Dinu Todoran în postul de antrenor principal, în locul lui Anton Petrea:

"Am considerat că meciurile sunt cel mai bun antrenament, urmează două meciuri la echipa naţională şi am considerat că este prea lungă perioada de pauză. (n.r. - cum este finalul sezonului?) Dezamăgitor, am fost mult timp pe primul loc în acest sezon, din păcate şi accidentările şi-au spus cuvântul pe acest final de sezon. De fapt, ca în fiecare an, aşa s-a întâmplat la noi, în play-off rămânem fără o bancă puternică. Trebuie să schimbe ceva din sezonul următor pentru că dacă se va continua aşa tot locul 2... (n.r. - dacă a venit timpul să plece în străinătate) Cred că da. Am aici cinci ani la Steaua, am făcut anul acesta un sezon bun şi cred că este momentul pentru un transfer. Dar vom vedea. Eu mai am un an şi jumătate de contract. (n.r. -despre viitorul antrenor, Dinu Todoran) Am citi şi eu în presă că este un nou antrenor, este alegerea conducerii şi nu pot să o comentez acum", a declarat Tănase, la mcirofonul televiziunilor care transmit Liga I.

Deja campioană, CFR Cluj a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), pe FCSB, în etapa a X-a, ultima, a play-off-ului Ligii I.

Au marcat: Gîdea '14, Rondon '66.

Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioană), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi – 37, 5. Academica Clinceni – 32, 6. FC Botoşani – 31.

Ultimele două meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni şi Sepsi Sfântu Gheorghe - FC Botoşani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joci, de la 17.30.