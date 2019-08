Florinel Coman: 'Când am luat acel cartonaş roşu şi ne-au dat golul trei ne-a fost teamă. Dar am intrat în repriza a doua cu gândul de a marca'

Fotbalistul Florinel Coman a declarat, joi seară, că eliminarea echipei FCSB din Liga Europa de către formaţia Alaşkert ar fi fost cea mai mare ruşine, potrivit news.ro.

“Da, ne-a fost frică. Când am luat acel cartonaş roşu şi ne-au dat golul trei ne-a fost teamă. Dar am intrat în repriza a doua cu gândul de a marca şi a fost bine. Am făcut nişte greşeli astăzi şi era să ne coste. Am intrat să ne calificăm în această seară, important este că ne-am calificat. Cu Botoşani am făcut un meci foarte prost, dar sper să ne trezim în următoarea etapă. Important e să ieşim din această pasă proastă. Eliminarea era cea mai mare ruşine”, a spus Coman la Pro X.

El a precizat că nu se teme de criticile lui Gigi Becali: “Nu, de ce să ne fie teamă, suntem obişnuiţi. Este normal: joci prost, eşti criticat”.

FCSB a fost învinsă, joi, la Giurgiu, cu scorul de 3-2 (3-1), de Alaşkert Erevan, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. În tur, FCSB s-a impus cu 3-0 şi, în faza următoare, va evolua cu echipa cehă Mlada Boleslav, primul meci disputându-l pe teren propriu, la 8 august, iar returul al 15 august.