Florinel Coman este de vănzare. Gigi Becali vrea să scape de tânărul atacant adus de la Viitorul

Gigi Becali a declarat că nu mai crede în atacantul Florinel Coman şi a anunţat că a vorbit cu un impresar despre faptul că jucătorul este transferabil pentru suma de trei milioane de euro, informează news.ro

Întrebat la Pro X dacă mai crede în faptul că îl va vinde pe Florinel Coman cu 70 de milioane de euro, Becali a răspuns: "Nu. Am dat telefon la impresar şi am zis că am dat trei milioane pe el, dacă îi găseşte echipă, îl dau să scot banii. Îl dau cu cât l-am luat. Nu mai cred în el şi dacă nu mai cred în el, îl dau ca să scot banii".

În vârstă de 20 de ani, Coman este la FCSB din vara trecută, când a fost transferat de la FC Viitorul.