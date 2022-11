Fondatorul grupului de mercenari 'Wagner', Evgheni Prigojin, are legături în cercul apropiat al lui Vladimir Putin (expert ISW)

Fondatorul grupului de mercenari ruși "Wagner", Evgheni Prigojin, capătă din ce în ce mai multă influență pe teritoriul Federației Ruse - consideră Katerina Sternenko, analist ucrainean în cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), anunță RBC, potrivit Rador.

Într-un interviu acordat agenţiei ucrainene RBC, aceasta a menionat că Prigojin se bucură de popularitate în anumite cercuri. "În mod evident, (Evgheni Prigojin, n.r.) are legături în cercul apropiat al lui Putin. Washington Post a raportat că acesta a fost unul dintre cei care i-au transmis direct lui Putin îndoielile cu privire la progresul 'operațiunii militare speciale', iar acest lucru este destul de important" - a remarcat Stepanenko. Potrivit acesteia, Prigojin are acces și la mass-media ruse, care este strict controlată de autoritățile federale. Astfel, fondatorul "Wagner" are posibilitatea de a publica articole despre el însuşi pe site-uri ale unor agenţii precum RIA FAN (Agenţia Federală de Ştiri, n.r.).

Analistul ISW consideră că Prigojin se poziționează ca un lider influent, un comandant militar influent. "Vorbește din ce în ce mai mult cu presa rusă. Are audiență pe Telegram. Are capacitatea de a se adresa direct politicienilor ruși prin declarațiile sale publice. Și are o anumită popularitate în comunitatea pro-război care doreşte ca războiul să continue, printre naționaliștii care urmăresc o ''confruntare la scară largă cu NATO''" - a mai menționat expertul.

"Adică Prigojin încearcă să devină o figură influentă în societatea rusă. Și are capacitatea de a exercita influență datorită controlului asupra celor din Wagner, care, conform multor estimări rusești, reprezintă singura formațiune ce reușește, cumva, să continue ofensiv în loc să stea în defensivă. Acest lucru îi conferă o anumită autoritate, fiindcă Putin are nevoie de trupele sale pentru a continua lupta în regiunea Doneţk" - a adăugat Katerina Stepanenko. Amintim că, potrivit The Washington Post, cel care l-a informat recent pe președintele Vladimir Putin despre modul în care armata sa luptă în războiul din Ucraina a fost chiar Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari ruși "Wagner".