Fondatorul trupei Black Sabbath scoate la licitaţie obiecte din colecţia persoană pentru a sprijini National Health Service

Chitaristul Tony Iommi, fondator al trupei Black Sabbath, scoate la licitaţie obiecte din colecţia persoană pentru a sprijini National Health Service (NHS) în criza sanitară provocată de Covid-19 potrivit news.ro.

Potrivit BBC, Iommi vinde una dintre chitare, dar şi seturi DVD, CD şi viniluri cu autograf.

Banii strânşi vor merge către University Hospitals Birmingham.

Muzicianul în vârstă de 72 de ani a transmis că această perioadă este „dificilă pentru toată lumea”.

„Este oribil dar, într-un fel, aduce oamenii mai mult laolaltă şi realizăm ceea ce avem în ţară cu NHS şi lucrurile minunate pe care le face”, a spus Iommi.

Chitaristului, mecena al secţiei oncologice de la Heartlands Hospital, i-a venit ideea unei licitaţii atunci când şi-a reorganizat studioul în timpul perioadei de autoizolare.

Chitara a generat aproximativ 4.000 de lire sterline de când licitaţia a fost demarată, luni, însă proprietarul ei a spus că speră să obţină mai mult pentru ea.

Reprezentanţii University Hospitals Birmingham au transmis că sunt recunoscători lui Iommi pentru sprijinul oferit în această perioadă grea.

„Banii strânşi ne vor ajuta să sprijinim supereroii NHS care lucrează neobosit pentru a îngriji pacienţii”, a transmis trustul.

Născut pe 18 februarie 1948, în Birmingham (Anglia), Tony Iommi a fondat Black Sabbath împreună cu Geezer Butler, Ozzy Osbourne şi Bill Ward. Compozitor şi producător, unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti din lume, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2006, ca parte a grupului. În 2011, Iommi a publicat autobiografia „Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath”.

A lansat trei albume solo, 19 cu Black Sabbath, trei cu Heaven & Hell şi a apărut pe două ale trupei Jethro Tull. A colaborat, între alţii, cu Ian Gillan şi Queen.